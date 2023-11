Si torna tra i banchi con Un Professore 2

Leggi su dailynews24

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Tutti in aula da giovedì 16 novembre, perché, in prima serata, su Rai 1, Un, la fiction Rai, con Alessandro Gassmann come protagonista, che, dopo il successo della prima stagione, propone nuovi dodici episodi in sei serate. Già dal 14 novembre, sono disponibili, in anteprima, contenuti extra, riguardanti il backstage, e la prima L'articolo