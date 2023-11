Si è passati dagli Sms con i primi emoticons alla maledetta spunta di Whatsapp

(Di mercoledì 15 novembre 2023) In principio era lo “squillino” su uno deiNokia 3310. La punteggiatura era il testo: i puntini di sospensione significavano tutto. Era il 2000, iMillennials avevano compiuto diciotto anni e, all’epoca, comunicavano già via sms. Quel display che si illuminava in bianco e nero era la grande rivoluzione sentimentale del momento. Nuove relazioni e sesso, perché oggi le persone ne fanno meno? X ...

... una delle più corpose tra quelle presentateStati membri, e per dre nuovo slancio all'... Sonoquattro mesi e il placet di Palazzo Berlaymont non è ancora arrivato. Lo stallo, come già era ...

Bilancio. Per il Comune di Milano maggiori entrate da turismo e ... Comune di Milano

Da “io non conosco il passato” alla distruzione del giocattolo perfetto di Spalletti: tutti gli… Il Fatto Quotidiano

La SEC degli Stati Uniti finora non ha approvato alcun ETF legato alle criptovalute, ad eccezione di quelli legati a contratti futures.