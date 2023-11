Sfide musicali e doppie eliminazioni | il quarto live di X Factor 2023 è pura emozione

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Xsi prepara per un emozionante episodio il 16 novembre, con un mix di emozioni,e performance da non perdere. Ilsorprenderà con una doppia manche e una doppia eliminazione, rendendo la competizione sempre più accesa. La presenza di Annalisa come super ospite addolcirà l’atmosfera, presentando per la prima volta il suo singolo ‘Euforia’, riconfermando il suo trionfo nel panorama musicale italiano. X: le anticipazioni di giovedì 16 novembre Una serata ricca di emozioni è in programma per il 16 novembre a X, in onda su Sky e in streaming su NOW. Questa puntata regala un doppio round di canzoni e una doppia eliminazione, rendendo la competizione tra i partecipanti dei giudici ...