Serie A2 2023 2024 | cade per la prima volta la Fortitudo | Udine domina nel recupero della 7^giornata

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Nelsettima giornata del campionato di A2 è andato questa sera in scena il big match traBologna. Ed è arrivato il primo stop stagionale per la squadra ospite, che dopo otto successi consecutivi deve arrendersi nettamente per 87-56 contro l'Apu Old Wild Westche si porta a 14 punti in classifica, a -2 proprio dalla. Un dominio da partecompagine friulana, che si è aggiudicata nettamente tre dei quattro periodi di gioco e già dopo il 25-10 dei primi 10? aveva messo un'ipoteca sul match. Quattro i giocatori in doppia cifra, con Caroti che guida con i suoi 18 punti, seguito da Alibegovic (16), Clark e Ikangi (15). Brutta prestazione offensiva, invece, per Bologna, poco precisa al tiro.