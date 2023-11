Serie A | Rudi García dice addio al Napoli | “Non era così che immaginavo l’addio”

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 15 novembre 2023) 2023-11-15 19:45:48 Il web è in trepidazione: EfranceseGarciache martedì è stato licenziato dall’allenatore deldopo cinque mesi in carica, ha salutato il club partenopeo e i suoi tifosi con un breve messaggio sui social in cui ha precisato che “Non è come” la sua partenza. “Non èchedi direai tifosi napoletani che mi hanno sostenuto fin dal primo giorno. A loro, ai giocatori e alle persone vicine alla squadra va il mio ringraziamento più sincero.“, ha pubblicato sul suo account X ufficiale (ex Twitter). L’allenatore ha evitato di menzionare direttamente il presidente del club, l’italiano Aurelio De Laurentiisanche se augura buona fortuna alla sua ex squadra. “In bocca al lupo per il proseguimento in campionato e in Champions League. ...