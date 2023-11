SEA presenta eMAGO al Parlamento Ue | più vicina l’elettrificazione di Linate e Malpensa

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Dare un futuro elettrico agli aeroporti di Milanoe di, così da abbattere le emissioni e vincere la lotta climatica. Il progetto si chiamaed è statoto da SEA aleuropeo. L’iniziativa – che è finanziata dal programma CEF gestito dall’Agenzia Esecutiva Europea per il Clima, le Infrastrutture e l’Ambiente – rapuna mossa strategica per la decarbonizzazione del nostro Paese, perchèsono infrastrutture essenziali per lo sviluppo economico del territorio, nonché porte d’accesso del turismo domestico, europeo e intercontinentale. In questo video tutti i dettaglisi inserisce nella grande attenzione al green di SEA che, forte dei risultati fin qui conseguiti, ha ...