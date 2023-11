Se Napoleon è storicamente impreciso è perché Ridley Scott lo voleva proprio così com' è

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Dopo l'uscita del trailer didi, il nuovo biopic sul piccolo tiranno molto amato da tutti i ricchi di mezz'età, lo storico televisivo Dan Snow, come recentemente riportato in un articolo del New Yorker dedicato al regista, ha postato un video su TikTok in cui analizza una sfilza di piccole inesattezze che ha notato. Ad esempio, nel film Maria Antonietta, al momento dell'esecuzione, ha lunghi e crespi, ma nella realtà le erano stati tagliati. Non solo,e non era presente, come invece mostra il trailer. Inoltre, nella battaglia delle piramidi durante la campagna d'Egitto,e non ha mai preso di mira quei monumenti millenari. Avrà anche provocato centinaia di migliaia di morti in guerra, ma si è sempre ben guardato dal diventare un iconoclasta. Interrogato su questo ...