Scontri Napoli-Eintracht | condannati a 5 anni due ultrà tedeschi

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Prime sanzione per alcuni tifosi dell’Francoforte, responsabili nella notte del 15 marzo degliavvenuti in occasione della sfida di Champions,Francoforte. Il gup (giudice per le udienze preliminari) di, Luca Della Ragione, ha condannato (anche per il reato di devastazione che ha ingloba quello di danneggiamento) duedella squadra tedesca coinvolti nei graviavvenuti in città lo scorso marzo a 5e 2 mesi di reclusione. Gli imputati sono stati ritenuti colpevoli anche di resistenza aggravata. Quella notte, diversi tifosipercorsero in corteo le vie centrali di, fino ad arrivare a piazza del Gesù. Nella piazza i primi contatti violenti con le ...