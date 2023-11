Scommesse | si allarga l' inchiesta indagato anche Alessandro Florenzi

(Di mercoledì 15 novembre 2023) La procura di Torino ha iscritto sul registro degli indagati il giocatore del Milan. Lo apprende l’AGI. Ad indagare sono i poliziotti della Squadra Mobile. Nel procedimento sono indagati Nicolò Zaniolo, ex compagno dialla Roma. Nello stesso procedimento sono indagatii calciatori Sandro Tonali e Nicolò Fagioli. IN AGGIORNAMENTO

S'l'inchiesta della procura di Torino riguardo l'indagine sullenel mondo del calcio. U n nuovo nome oggi è stato iscritto sul registro degli indagati: si tratta del difensore del ...

Come la scorsa pausa per le Nazionali, anche in quest'occasione è il caso scommesse a prendersi improvvisamente la scena. La notizia arriva da Torino, dove la Procura avrebbe iscritto nel registro ...