Scommesse | l' inchiesta si allarga | indagato anche Alessandro Florenzi

4 L'della Squadra Mobile della Procura della Repubblica di Torino e relativa alleclandestine, in cui per quanto riguarda il calcio sono già stati indagati e sentiti i centrocampisti ...

Scommesse, Florenzi indagato: l’inchiesta si allarga Corriere dello Sport

Calcioscommesse, l'inchiesta si allarga: indagato anche Alessandro Florenzi AGI - Agenzia Italia

L'inchiesta della procura di Torino sul caso scommesse nel mondo del calcio si allarga. Dopo Nicolò Zaniolo, Sandro Tonali e Nicolò Fagioli, nel registro degli ...Come la scorsa pausa per le Nazionali, anche in quest’occasione è il caso scommesse a prendersi improvvisamente ... Ora bisognerà attendere gli eventuali sviluppi, anche sportivi dell’inchiesta. Per i ...