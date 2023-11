Scommesse | Florenzi indagato dalla procura di Torino | l' accusa è la stessa di Fagioli | Tonali e Zaniolo | sarà interrogato nei prossimi giorni

Milan, anche Florenzi indagato per il caso scommesse - Sportmediaset Sport Mediaset

Florenzi, caso scommesse: indagato dalla procura di Torino Corriere della Sera

Come la scorsa pausa per le Nazionali, anche in quest’occasione è il caso scommesse a prendersi improvvisamente la scena. La notizia arriva da Torino, dove la Procura avrebbe iscritto nel registro ...Non accenna a calmarsi la tempesta che si è abbattuta sul mondo del calcio: anche Alessandro Florenzi entra nell’indagine del “Caso scommesse” partito quest’estate dalla Procura di Torino e che ha ...