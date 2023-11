Scommesse | 4-4 e vincita record | ha preso due volte

Leggi su ilveggente

(Di mercoledì 15 novembre 2023) la stessa partita. Incredibile ma vero. Ecco tutto quello che è successo Se nel momento in cui leggerete questo articolo penserete a tutte quelleperse per una partita all’ultimo minuto, magari quella che non vi dava preoccupazioni, e lo fate con una certa rabbia, avete tutte le ragioni del Mondo. Perché la storia che vi stiamo per raccontare ha del clamoroso. Che ci spiega in poche parole una cosa: se uno deve vincere, se la fortuna deve girare, allora può davvero scommettere su tutto quello che vuole. Un’esultanza di domenica (Lapresse) – Ilveggente.itNon uno, ma ben due risultati esatti. Clamorosi. Nella stessa partita. E come è possibile direte voi? Possibile. Perché il giocatore in questione – così come riportato da Agimeg.it, non solo si è giocato il risultato esatto del primo tempo, ma anche del secondo, puntando sul Live. Magari ...