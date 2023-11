Sciopero | sconfitto Landini

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Alla fine Mauriziodeve capitolare. Cgil e Uil, al netto dei proclami nelle interviste odierne e degli attacchi al Garante degli scioperi, sono costrette a piegarsi alla dura realtà. Loche hanno indetto per venerdì 15 novembre non sarà “generale” e soprattutto nel settore dei trasporti sarà ridotto da 8 a 4 ore come da precettazione del ministero dei Trasporti. Tradotto, in soldoni politici: Salvini batte, palla al centro. I fatti sono noti e non staremo qui a ripercorrerli tutti. La questione è semplice, benché di lana caprina e un tantino burocratica. A spiegarla bene stamattina ci ha pensato il Garante per gli scioperi, l’ente indipendente – checché ne dicano oggi i giornali progressisti – che dà giudizi nel merito e aveva riscontrato la mancanza del carattere di “generalità” alla mobilitazione di Cgil e ...