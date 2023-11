Sciopero | Salvini “Non arretro | no a Italia ostaggio di una minoranza”

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 novembre 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Mi dispiace che i leader sindacali per scelta politica mettano a rischio i loro stessi iscritti”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteocommenta su “Libero” l'incontro di ieri sera al Mit con i rappresentanti delle sigle sindacali Cgil e Uil, in seguito al quale non è stato trovato un accordo di intesa sulloindetto dagli stessi venerdi 17 novembre. I sindacati non arretrano efirma la lettera di precetto. “Unapoliticizzata non può lasciare a casa una maggioranza che vuole andare al lavoro. E' unoPd-Cgil. La protesta deve essere limitata dalle 9 alle 13. Sull'Authority polemiche assurde” diceche prosegue “Intanto chiariamo che al ministero non si sono presentati nè Landini ...