Sciopero | Salvini invia lettera precettazione | per Landini “è un atto grave”

riduce lo. Lo sfregio di Landini e Bombardieri al tavolo Come chi l'ha preceduto alla guida della Cgil. L'ipotesi più credibile è che sia preoccupato della tenuta Dem a guida Schlein.

Scontro con i sindacati, Cgil e Uil confermano lo sciopero. Salvini firma la precettazione - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Sciopero 17 novembre, Salvini minaccia di nuovo i sindacati: “Si fermino o precettazione” Il Fatto Quotidiano

In Francia abbiamo tutti visto settimane di blocco. Bene, tutti questi scioperi, per durata o “addensamento”, in Italia sarebbero illegali (di G. Cremaschi) ...Landini, leader della Cgil: possono precettare finché gli pare. Bombardieri, numero uno della Uil: lo sciopero generale è confermato per otto ore, ...