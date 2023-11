Sciopero | Salvini firma la precettazione | solo 4 ore consentite Landini frigna | “Atto gravissimo”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Roma, 15 nov – Sul sedicentegenerale di Cgil e Uil arriva dunque ladel ministro dei Trasporti Matteo, come riporta Tgcom24. Si potrà scioperaredalle 9 alle 13, in barba ai programmi “rivoluzionari” di Maurizioe soci. I quali, ovviamente, non ci stanno.la“È ufficiale: lodi venerdì 17 per il trasporto pubblico sarà consentito dalle 9 alle 13. È partita la lettera dita dal ministro delle Infrastrutture, Matteo”, scrive il ministero dei Trasporti nell’ordinanza. Inoltre, “in caso di inottemperanza alle disposizioni della presente ordinanza, saranno ...