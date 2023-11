Sciopero ridotto | Landini perde | Salvini vince

Leggi su panorama

(Di mercoledì 15 novembre 2023) C’è poco da dire. Alla fine, dopo giorni di annunci ed appelli, tipo: «Non cederemo, andremo avanti»oggi ha ceduto, perso, ha fatto un passo indietro, altro che avanti. Lodi venerdì nei trasporti saràe durerà solo 4 ore. Nell’annunciarlo ha tentato di salvare la faccia attaccando il Governo «che lede i diritti dei lavoratori previsti dalla Costituzione» e ci ha messo una bella manciata di un ingrediente tipico delle grandi figuracce della sinistra, il senso di responsabilità: «vogliamo evitare grane giudiziarie per i lavoratori». Resta la sconfitta sua e del sindacato; resta la vittoria del Ministro, che, lui si, non ha mollato il punto e forte dell’opinione del Garante sulle irregolarità di quanto organizzato dalla CGIL ha portato a casa un successo insperato per le sue proporzioni. ...