Sciopero Paolo Capone | Leader UGL | “Serve Patto sociale per il lavoro No a strumentalizzazioni politiche”

(Di mercoledì 15 novembre 2023) “In questa fase particolarmente complessa per le famiglie e i lavoratori, è fondamentale superare gli steccati ideologici e far prevalere la responsabilità sulle sterili contrapposizioni di parte. È sbagliato concepire l'attività di lotta del sindacato come strumento di opposizione politica. La deci

Il conto alla rovescia è cominciato anche a Brescia. In un clima di forte tensione per loproclamato da Cgil e Uil il prossimo venerdì e in una provincia da mesi caratterizzata da ...VI ...

Sciopero 17 novembre, dove si fermano trasporti e servizi WIRED Italia

Sciopero, Mit: la precettazione è ufficiale, sarà consentito dalle 9 alle 13 RaiNews

“Il giudizio espresso dal Garante sullo sciopero generale del 17 novembre non è affatto terzo. E, caso strano, interviene Salvini, che non ha nessuna competenza in merito e che anticipa il parere del ...Il giorno prima Salvini ha infatti consentito che lo sciopero dei trasporti potrà tenersi solo tra ... con le manifestazioni e con i presìdi», aveva dichiarato Salvini al giornalista Paolo Del Debbio, ...