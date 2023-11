Sciopero nazionale di venerdì 17 novembre | date | orari | chi si ferma e chi no

(Di mercoledì 15 novembre 2023) I sindacati Cgil e Uil hanno conto lodi17contro la Manovra di bilancio 2024. Non si è unita all’iniziativa la Cisl, che ha deciso di restare fuori dalla giornata di fermo generale per diversi settori: dai trasporti agli ospedali fino alle poste. Escluso il trasporto aereo. La conè arrivata nonostante la precettazione decisa dal Ministro dei trasporti Matteo Salvini, che ha emanato un decreto ad hoc per ridurre a 4 ore la durata della manifestazione sindacale. Salvini ha infatti firmato martedì sera la lettera di precettazione che limita la portata dellonell’arco temporale dalle 9 alle 13. Nonostante questo e e la ...

... "Ha tradito i lavoratori" Il provvedimento che impone un termine alloè adottabile quando ... Ad adottare il provvedimento il presidente del Consiglio o in caso di rilevanza, un ...

Scontro Salvini-Landini sullo sciopero del 17 novembre. Garante: "Mancano requisiti" Sky Tg24

Sciopero generale 17 novembre, il Garante: «Mancano i requisiti». Cgil e Uil confermano (esentati i voli). Sal ilmessaggero.it

Dopo quello del 5 dicembre indetto da Anaao Assomed e Cimo-Fesmed, oggi Aaroi-Emac, Fassid e Fvm indicono un nuovo sciopero nazionale per il prossimo 18 dicembre. "Fermeremo la sanità per 24 ore per n ...Sciopero Generale Nazionale Venerdì 17 Novembre: aggiornamento modalità per autolinee START - picenotime.it - IT ...