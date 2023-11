Sciopero | Nardella | ' La tensione sociale è colpa di Giorgia Meloni | dal governo modi violenti e autoritari'

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Dario, sindaco di Firenze, in diretta su La7 ha parlato delloindetto per il 17 novembre da Cgil e Uil e del vergognoso atteggiamento dele di Matteo Salvini. "Da ...

Dario, sindaco di Firenze, in diretta su La7 ha parlato delloindetto per il 17 novembre da Cgil e Uil e del vergognoso atteggiamento del governo Meloni e di Matteo Salvini. "Da sindaco so ...

Sciopero, Magliaro cita Di Vittorio e la sindacalista Cgil perde le staffe Liberoquotidiano.it

Assist della Regione a Nardella: freno agli airbnb a Firenze nell'area Unesco Corriere Fiorentino

15 Novembre 2023 - 14.17 Dario Nardella, sindaco di Firenze, in diretta su La7 ha parlato dello sciopero indetto per il 17 novembre da Cgil e Uil e del vergognoso atteggiamento del governo Meloni e di ...Roma, 15 nov. (Adnkronos) – “Schlein parla a tutto il Pd anche agli alleati. E’ finito il tempo del tatticismo. Di fronte all’emergenza che il governo Meloni mette in faccia agli italiani, le ...