Sciopero | la conferenza stampa dei segretari Cgil e Uil Landini e Bombardieri | segui la diretta

Così il leader della Cgil, Landini, instampa con il segretario della Uil, Bombardieri, sullo. "Siamo persone responsabili e facciamo i conti" con la precettazione, "ne prendiamo ...

Viene messo in discussione il diritto soggettivo di scioperare. C’è una ragione in più per confermare gli scioperi che abbiamo proclamato”. Così il leader della Cgil, Maurizio Landini, in conferenza ...I segretari generali di Cgil e Uil hanno annunciato che lo sciopero generale di venerdì 17 novembre si terrà ugualmente, ma nel settore dei ...