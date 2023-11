Sciopero generale 17 novembre 2023 | passa la linea di Salvini | i sindacati | “Nei trasporti mobilitazione ridotta di 4 ore | dalle 9 alle 13”

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Sullodel 17ladi Matteo. Cgil e Uil, infatti, hanno annunciato che nel settore deilasarà “da 8 a 4 ore,13”, come come da precettazione del Mit. Era stato proprio il vicepremier leghista a chiedere con un

Per i trasporti lodi venerdì viene ridotto da 8 a 4 ore, dalle 9 alle 13, in conseguenza alla precettazione. Lo dice il segretariodella Cgil, Maurizio Landini, in conferenza stampa con il segretario ...

Partiamo da un'affermazione del Segretario generale della Uil ... il ministro Matteo Salvini ha sferrato un attacco senza precedenti al diritto di sciopero. Vorrei fosse chiaro a tutti, iscritti e non ...