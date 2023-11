Sciopero e manovra | le reazioni politiche in diretta VIDEO

nazionale il 18 dicembre dei dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale proclamato dai sindacati Aaroi - Emac, Fassid (Aipac - Aupi - Simet - Sinafo - Snr), Fvm -...

Manovra. Nursind: “Sciopero confermato, su pensioni proposte governo irricevibili” Quotidiano Sanità

Dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio Sanitario Nazionale proclamano sciopero nazionale il 18 dicembre per protestare contro la Legge di Bilancio 2024 che non tutela la salute dei citta ...“In un momento come questo, dove l’Italia resiste alle tempeste delle guerre, con una situazione complicata in Europa, con paesi in recessione, e una manovra finanziaria che aiuta le imprese e i citta ...