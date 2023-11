Sciopero | Cgil e Uil dopo la precettazione | sui trasporti ora valutiamo | atto di squadrismo

Stop dalle 4 alle 8 ore a seconda dei settori17 NOVEMBRE Dai bus, metro e treni alle scuole, dalla sanità alle poste:e Uil hanno proclamato unoper venerdì 17 novembre - ...

Scontro con i sindacati, Cgil e Uil confermano lo sciopero. Salvini firma la precettazione - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Sciopero Cgil-Uil 17/11, Salvini invia lettera precettazione. Landini: "Atto grave" Sky Tg24

Dagli ultimatum allo scontro frontale. Matteo Salvini ha disposto la precettazione per lo sciopero del 17 novembre, proclamato da Cgil e Uil contro la Manovra, limitandolo a quattro ore. Lo stop per ...Maurizio Landini torna a parlare dello sciopero di venerdì e dichiara di non voler mettere in difficoltà i lavoratori ...