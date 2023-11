Sciopero | Cgil e Uil contro il governo | “Non ci fa paura” Bombardieri | “Salvini vuol cambiare legge? Preoccupa | ha delega del governo?”

Leggi anche Giusto lodie Uil, il ministro Salvini pensi a migliorare la vita dei pendolari Lodie Uil non è giusto, così i sindacati si confermano al servizio del Pd e ...

Scontro con i sindacati, Cgil e Uil confermano lo sciopero. Salvini firma la precettazione - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Scatta la precettazione. Salvini dimezza lo sciopero di Cgil e Uil la Repubblica

ROMA - La decisione di ridurre da otto a quattro ore lo sciopero nei trasporti previsto per il 17 novembre è stata annunciata dalla Cgil e dalla Uil in risposta alla precettazione firmata dal viceprem ...Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine di una vista alla mostra su Tolkien alla Gam in merito allo sciopero proclamato da Cgil e Uil per venerdì e la precettazione da parte del ...