Sciopero | Bombardieri | ' risponderemo con la piazza ad un atto di squadrismo istituzionale'

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Roma, 15 nov. (Adnkronos) - ''Logenerale è confermato per otto ore. Il ministro Salvini è intervenuto riducendo da otto a quattro ore soltanto per il settore dei trasporti pubblici. Valuteremo con Landini quale sarà il nostro comportamento. E chiaro che rispetto ad undi precettazione dobbiamo tutelare i lavoratori. Losi farà venerdì adel Pololo A Roma.ad undicon una grande partecipazione alla manifestazione''. Lo sottolinea il Segretario generale della Uil, Pierpaolo, in un'intervista a Rtl 102.5.

E' un'interpretazione che viene usata per limitare lo, ed è una logica di questa nuova ... Non hanno ancora trovato un narcotico per rimettere in gabbia me e''. Lo ha detto il ...

Sciopero: Landini e Bombardieri, permangono ragioni sciopero generale nazionale CGIL

Salvini riduce lo sciopero, sfregio di Landini e Bombardieri al tavolo Il Tempo

Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, annuncia una grande giornata di sciopero e mobilitazione per venerdì 17. Scioperi proseguiranno in Sicilia, Nord, Sardegna e Sud. Landini prevede una ...Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, annuncia una grande giornata di sciopero e mobilitazione per venerdì 17. Scioperi proseguiranno fino al primo dicembre in tutte le regioni italiane. L ...