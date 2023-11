Sciopero 17 novembre | Landini | trasporti fermi dalle 9 alle 13 | confermate manifestazioni

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Confermati gli scioperi e le, ma nel settore deil’agitazione del 17è stata ridotta da otto a quattro ore: sarà13. È questa la decisione presa da Cgil e Uil, dopo la precettazione firmata dal vicepremier e ministro Matteo Salvini. Una decisone annunciata in una conferenza stampa alla quale hanno partecipato i due leader dei sindacati, Maurizioe Pierpaolo Bombardieri, e durante la quale non sono mancati attacchi al governo per quello che è stato definito "un provvedimento grave, che mette in discussione un diritto fondamentale sancito dalla nostra Costituzione". “Stiamo verificando se impugnare il testo", hanno detto i due leader. Salvini ha poi espresso "soddisfazione" per la riduzione. "Hanno vinto il buonsenso, ...