(Di mercoledì 15 novembre 2023) Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Il Ministronon sa di cosa parla. Il sindacato ha convocato uno sciopero generale con una piattaforma sindacale precisa, altro checon l'opposizione". Così Arturo, capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera, interpellato dall'Adnkronos sulle parole del ministro Lucache ha definito lo sciopero die UIl "politico" accusando Maurizio Landini di mirare a diventare "capo politico dell'opposizione". "Da che mondo è mondo -rimarca- il governo interloquisce con le forze sociali, non le manganella tutti i giorni sui media, fino a limitarne il diritto di sciopero difeso dalla Costituzione.parli piuttosto delle incredibili dichiarazioni del suo alleato Salvini che ...

Lo dichiarano Cecilia Guerra, responsabile Lavoro del Pd, e Arturo, capogruppo in commissione Lavoro alla Camera del Pd. .

**Scioperi: Scotto, 'concorrenza politica Cgil Ciriani in imbarazzo, butta palla in angolo'** La Gazzetta del Mezzogiorno

Scotto, il Garante sugli scioperi venga in Parlamento Agenzia ANSA

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – “Anonimi individui che non hanno il coraggio di palesarsi hanno inviato alla senatrice Licia Ronzulli una busta con un proiettile: un fatto gravissimo e inaccettabile. Vogl ...Roma, 15 nov (Adnkronos) - "Siamo insoddisfatti e allarmati dalla relazione del Garante che non ha risposto stamattina a nessuna delle domande dell’opposizione. In particolare a una: quando uno sciope ...