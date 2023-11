...il fatto che gli studenti partecipino ao manifestazioni è una loro singola scelta' . Proteste studentesche, le richieste dei giovani vengono ascoltate Ogni anno vanno in scena, ...

Scioperi e occupazioni, quali conseguenze a scuola Le sette cose da sapere spiegate dalla preside TGCOM

Via alla stagione delle occupazioni, dalla solidarietà alla Palestina allo sciopero del 17 Il Sole 24 ORE

Puntuale come un orologio svizzero, l'autunno caldo delle scuole sarà inaugurato dallo sciopero di venerdì 17 novembre. Le occupazioni degli ultimi giorni sono state il preludio della nuova mobilitazi ...ITALIA. Gli scioperi generali sono sempre politici ed così è anche per quello indetto, senza timori scaramantici, per venerdi 17, nato infatti sotto una cattiva stella, prima con una puerile contesa ...