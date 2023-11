Sci di Fondo | la Coppa del Mondo è alle porte | l’Italia in gara dal 24 al 26 novembre

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Torino – Si sta per aprire ladeldi Sci di. La stagione è ormaie il responsabile tecnico della Nazionale Italiana Markus Cramer ha convocato 9 Azzurri (di cui tre donne e sei uomini). La prima tappa del circuito internazionale si svolgerà a Ruka (Finlandia) dal 24 al 26. Di seguito convocati e il programma (Agc di coni.it) Francesca Franchi, Caterina Ganz e Anna Comarella. Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Paolo Ventura, Davide Graz, Simone Da Prà e Elia Barp. Programma Gare Venerdì 24– Sprint in tecnica classica femminile e maschile (finali dore 12.30) Sabato 25– 10 km in tecnica classica femminile e maschile con partenza ad intervalli (ore 10.00 e ore ...

