Sci di fondo | Coppa del Mondo 2023 2024 | nove azzurri per la prima tappa a Ruka

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Sono complessivamentegliconvocati dal responsabile tecnico Markus Cramer per ladideldi sci di, in programma a, in Finlandia, dal 24 al 26mbre con una sprint in tecnica classica, una 10 km in tecnica classica e una 20 km in tecnica libera maschile e femminile. Si tratta di sei uomini (Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Paolo Ventura, Davide Graz, Simone Da Prà ed Elia Barp) e tre donne (Francesca Franchi, Caterina Ganz e Anna Comarella). SportFace.