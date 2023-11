Scatta l' Obbligo Pneumatici Invernali in Abruzzo | Multe fino a 344 Euro

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Pescara - A partire da oggi, gli automobilisti abruzzesi devono prestare attenzione alle condizioni delle loro gomme. Entra infatti in vigore l'di utilizzareo di avere catene a bordo sulle principali strade urbane ed extraurbane della regione, nonché sulle autostrade A14, A24 e A25. Questa misura rimarrà in vigoreal 15 aprile dell'anno successivo, e chiunque venga sorpreso in violazione rischiasalate,a un massimo di 344. Per evitare sanzioni, è possibile utilizzaremarchiati M+S (Mud and Snow), anche se quelli specifici per l'inverno sono riconoscibili dal simbolo di una montagna con un fiocco di neve. Mentre iM+S offrono buona motricità e sicurezza su strade ...

L'ogni anno e, come scritto in precedenza, si può optare anche per le catene da neve a bordo al posto delle gomme invernali. Le scadenze sopraccitate sono stabilite a livello nazionale,...

In passato qualcuno è stato inflessibile e sono scattate le multe. Chiaro che le gomme invernali sono obbligatorie per circolare in caso di condizioni estreme (neve e ghiaccio), tollerenza possibile ...In vigore dal 15 novembre per tutti i veicoli a motore, esclusi i motocicli. Chi è sprovvisto rischia una multa da 41 a 338 euro. Molti quest'anno sono in ritardo ...