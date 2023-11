Scarpe Gucci | le Slingback rosse Signoria contro la violenza sulle donne

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Life&People.it Anche la moda scende in campo in occasione della Giornata Internazionalela. Dal 25 novembre (data della giornata commemorativa) infatti una parte dei ricavi delle iconichediverranno donati in beneficenza a “La Casa delle”, centro culturale di confronto sulla parità di genere che verrà inaugurato a Firenze nelle prossime settimane e durerà fino alle fine dell’anno. La “Casa delle” al centro del progetto L’operazione benefica dirientra in una donazione molto più ampia destinata alla “Nosotras Onlus”, associazione che sta ricoprendo un ruolo chiave nella costruzione della “Casa delle” fiorentina, spazio in cui ...