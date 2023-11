Scaloni | «Lautaro Martinez ed Alvarez possono giocare insieme | ma…»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 15 novembre 2023) L’Argentina, venerdì, sfiderà l’Uruguay., CT dell’albiceleste, nel corso della conferenza stampa di presentazione del match ha dato indizi sulla formazione e sul possibile impiego diDECISIONE – Queste le parole di: «Formazione? La squadra la dirò questo pomeriggio, ma in generale è quella che ha giocato e non credo che ci saranno molti cambiamenti.o Julian? Decideremo cosa fare per la partita. Sappiamo che potranno, ma per questa partita non credo che lo faranno». Fonte: Ole.com.ar Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link ...