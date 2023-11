Save the Children | bimbi campani troppo tempo davanti allo schermo

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Caserta. Ina il 79,7% di bambini e adolescenti tra i 6 e i 17 anni utilizza internet tutti i giorni – la terza regione con la percentuale più alta dopo Basilicata (82,2%) e Molise (80,5%), contro una media nazionale del 73% – e lo fa soprattutto attraverso lo smartphone. In Italia, il 65,9% usa il cellulare tutti i giorni, ina la percentuale sale al 72,8%. E c’è un primato negativo della regione, quello dell’esposizione agli schermi dei bambini fino a 2 anni: il 5,1% fa segnare una permanenza giornaliera superiore alle tre ore, livello record in Italia. Questi alcuni dei dati della XIV edizione dell’Atlante dell’infanzia a rischio in Italia, dal titolo “Tempi digitali”, diffusi oggi dathe– l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a ...