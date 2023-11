Santoro | “Ai politici piace parlare dell’evasione delle multinazionali | ma gli autonomi sottraggono di più al fisco 7 miliardi contro 31”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 novembre 2023) “Aimolto dirsila “grande evasione“perché tutti concordano sul fatto che sia una cosa brutta. Ma bisognerebbeancheche deriva da tanti milioni di attività economiche che, sommate, evadono molto più. Più di due terziimposte sui redditi vengono evase”. Mentre la premier Giorgia Meloni continua a strizzare l’occhio ad artigiani e piccoli imprenditori sostenendo di esserel’evasione “vera” e non quella “presunta”, il presidente della Commissione che scrive ogni anno la Relazione sull’economia non osservata e l’evasione Alessandrofa notare che le stime ufficiali non ...