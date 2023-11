Sanità | Ghirlanda Andi | Lavoriamo a Fondo assistenza per voucher dentista

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Milano, 15 nov. (Adnkronos Salute) - "Stiamo lavorando alla creazione di unintegrativo per l'odontoiatrica", annuncia in un'intervista a 'La Stampa' Carlo, presidente dell'Associazione nazionale dentisti italiani (). "Come associazione - spiega - stiamo mettendo da pa