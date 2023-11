San Siro | nuovi scenari in vista? Inter e Milan schierate col Comune

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Tiene banco la questione Sane il vincolo sul secondo anello. Siachesi sonoa favore deldio per il ricorso al Tar. LA SITUAZIONE ?hanno deciso di schierarsi a favore deldio sul ricorso al Tar della Lombardia in merito alla decisione della Sovrintendenza di porre un vincolo sul secondo anello dello stadio San. Vincolo che impedisce l’abbattimento dell’impianto e, difatti, la costruzione di un nuovo stadio. Come riferisce Calcio e Finanza, per prendere parte al ricorso sia il club nerazzurro che quello rossonero hanno scelto lo studio AmmLex. Il 14 e il 15 novembre, infatti, così, sono stati depositati due atti di costituzione ...