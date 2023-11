San Siro | il paese che ha dato il nome allo stadio

Leggi su dailymilan

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Per tutti gli appassionati di calcio è loGiuseppe Meazza, per i Milanesi da sempre è San. Forse non tutti sanno il perché. Nei pressi di Piazzale Lotto si trovava una chiesetta segreta il cuiera chiesa di Sanalla Vepra. Un tempo infatti in quella zona esisteva un piccolochiamato Sannella cui piazza principale si ergeva la chiesa della Vepra, dall’antica denominazione del fiume Olona. Col tempo Milano si è ingrandita inglobando molte frazioni tra cui San. Ildel piccoloè stato però mantenuto nell’attuale quartiere. Ma che fine ha fatto la chiesa? Dell’antico edificio quattrocentesco rimane ormai solo l’abside che si trova all’interno di una villa seicentesca in seguito divenuta nota ...