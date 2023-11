Samsung One UI 6 0 | in arrivo per Galaxy S22 | Galaxy A34 e Galaxy A54

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 15 novembre 2023)sta per iniziare ufficialmente la distribuzione della nuova interfaccia One UI 6 suS22,A34 eA54 L’ultimo major update per l’interfaccia proprietaria, One UI 6, arriva ufficialmente sulla serie di smartphone top di gammaS22 e suA34 eA54. Dopo le numerose beta rilasciate nel corso di questi mesi, OneUI 6.0 basata su Android 14 è realtà: scopriamo insieme tutte le novità del prossimo aggiornamento.One UI 6: design più minimale e moderno Di seguito le principali ...