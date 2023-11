Sampdoria | Borini | «Il nostro obiettivo è qualificarci per i playoff di Serie B»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Fabio, attaccante della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del momento della formazione di Andrea Pirlo Fabio, attaccante della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del momento della formazione di Andrea Pirlo. PAROLE – «Pirlo? Ha aiutato sul piano mentale perché conoscevo già il mister e sapevo cosa voleva da me. Poi il campionato e la nazione è diversa rispetto allo scorso anno. Sia io che il mister abbiamo dovuto aggiustare un po’ il tiro ma siamo stati in grado di adattarsi alla nuova avventura. Se ho mai temuto rischiasse il posto? Sinceramente no perché sapevo quello che la squadra è in grado di dare e cosa lui poteva dare al mister. Io stesso sapevo cosa dover passare al gruppo, nella costruzione della mentalità che serve inB. La sicurezza nel ...