Salvini precetta i trasportiSciopero | è lite con Landini

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Per dopodomani il ministro impone di ridurre l’agitazione a 4 ore. Il leader della Cgil: intervenga Meloni

AGI - La precettazione è ufficiale e lo sciopero di venerdì 17 novembre per il trasporto pubblico sarà consentito dalle 9 alle 13. È infatti partita la lettera di precettazione firmata dal vicepremier ...

Sciopero, Salvini precetta: nei trasporti il fermo solo per 4 ore Corriere della Sera

Sciopero 17 novembre, Salvini minaccia di nuovo i sindacati: “Si fermino o precettazione” Il Fatto Quotidiano

Sindacati e ministero non cambiano idea. Cgil e Uil confermano che lo sciopero generale del 17 novembre contro la Manovra ci sarà ma il ministero dei Trasporti risponde con una lettera formale di prec ...