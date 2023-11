Salvini fa il duro coi sindacati | ma sarà Meloni a guadagnarci da questo scontro

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Matteoè un dilettante rispetto a Silvio Berlusconi che scudisciava iscioperanti da grande comunicatore qual era. Una volta lo ha fatto addirittura a reti unificate Rai-Mediaset, per difendere le sue manovre finanziarie, la riforma pensionistica, la modifica antemarcia dell’articolo 18 (ben prima di Matteo Renzi). Erano i primi anni disecolo quando il Cavaliere diceva che lo sciopero generale fa parte di un rito trito che non ha alcun effetto, che imettono padri contro i figli. Oggi è il ministro delle Infrastrutture che impugna la clava o il manganello metaforico per lanciare ultimatum, minacciare precettazioni, insinuare weekend lunghi e tutto quello che serve per radicalizzare lopolitico. Al di là del merito, si tratta di un...