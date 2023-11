Salvini e la precettazione | «Chi disubbidirà subirà le conseguenze» Cgil e Uil | «Sui trasporti ora valutiamo» Scuola e servizi | le regole

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Landini (): «Limitazione del diritto di sciopero è un atto di una gravità assoluta, da Meloni silenzio assordante». Bombardieri (Uil): «Lo sciopero generale è confermato per otto ore»

"La legge me lo permette, non abbiamo bisogno di blocchi, fermi e scioperi, ma di correre e produrre", dunque "ho firmato ieri sera l'ordinanza didello sciopero" del 17 novembre, che sarà di 4 ore, perché "non possiamo dipendere dagli umori ...

Sciopero generale 17 novembre ridotto a 4 ore, Salvini lo taglia: precettazione. È scontro con Cgil e Uil ilmessaggero.it

Scontro sullo sciopero, Salvini convoca i sindacati: 'Pronto a firmare la precettazione' - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha firmato l'ordinanza di precettazione dello sciopero del 17 novembre, di 4 ore, perché "non possiamo dipendere dagli umori di Landini".Ora Salvini mostra i muscoli contro lo sciopero dei trasporti pubblici e attaccando gli ecovandali che creano ingorghi. Ma fino a qualche anno fa lanciava il blocco totale dell'Italia contro Renzi, so ...