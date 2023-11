Salto con l’asta | Elisa Molinarolo | “I mondiali indoor sono uno dei miei obiettivi”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 15 novembre 2023)ha parlato a AtleticaTalk della sua routine da saltatrice cone del 4.65 fatto a Budapest: “Ho imparato a gestirmi, a fare unin meno in riscaldamento, ad avere più cura nei dettagli post gara. Aisiamo arrivati pronti sotto tutti i punti di vista, dalla parte fisica a quella mentale. Ho fissato per minuti e minuti il cielo di Budapest anche per non guardare cosa stessero facendo le altre, come invece mi accadeva in passato, per esempio a Eugene. Ho cominciato a gareggiare ad alto livello, un meeting dopo l’altro: l’ho sempre visto fare alle super big e ora mi citrovata un po’ in mezzo. Il Mondialedi Glasgwo è un obiettivo, ma essendoci finale diretta a 12 bisognerà capire se ci saranno rinunce. Anche l’Europeo in ...