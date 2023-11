Salta la panchina | ufficiale | lascia il club

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Dopo 5 anni di successi e traguardi, le strade dell’Union Berlino e di Urs Fischer si separano Anche le storie d’amore più lunghe possono arrivare a una fine, sia nella vita reale che in ambito sportivo, dove anche un allenatore che trascina una squadra dalla seconda serie a quella principale, per poi raggiungere la qualificazione alla Champions League, può essere fatto fuori all’improvviso. Questo è (in parte) il caso di Urs Fischer, allenatore dell’Union Berlino che ha chiuso la sua esperienza con il club tedesco dopo cinque stagioni vissute in comunione. L’addio è stato concordato da entrambe le parti, quindi non possiamo parlare di un vero e proprio esonero deciso esclusivamente dalla squadra tedesca. Sicuramente sulla scelta hanno inciso i terribili risultati in campionato e in Champions League, in cui l’Union è al momento ultimo del suo girone che vede tra le altre Napoli, Real ...