Salma | Orsolini e Lautaro | grandi tra i grandi

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 15 novembre 2023) 2023-11-15 09:05:36 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Csul concluso il primo terzo della stagione (o percorso di l) nei campionati disponibili del MARCHIO Movistar Fantasyregistriamo qui il migliore tra i migliori. In questo caso specifico ci riferiamo al giocatori con il punteggio individuale più alto in una sola giornata. Lui record assoluto con 24 punti Corrisponde a tre nomi propri finora in questa stagione:Paralluelo (Barcellona) nel Lega F Top MARCHIO EMartinez (Inter) e(Bologna) nel Una serie. Nel Lega dei migliori MARCHI che serve sempre come nostro riferimento principale, abbiamo Luis Surez (Almera) e Griezmann (Atlético), con 19. L’attaccante colombiano li ha raggiunti all’ottava giornata, proprio lo stesso giorno in cui si è infortunato ...