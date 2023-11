Salerno | chiuse alcune scuole per sospensione dell’erogazione idrica

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiA causa dellaprevista per la giornata di giovedì 16 novembre in Piazza San Francesco e traverse limitrofe (ore 11.00-16.00) e in via Sant’Eustachio e traverse limitrofe (ore 9.00-16.00), il Sindaco diVincenzo Napoli ha disposto la chiusura per l’intera giornata del 16.11.2023 del Liceo T. Tasso e del Plesso della Scuola Primaria Sant’Eustachio dell’Istituto Comprensivo Alfano/Quasimodo. Il primo cittadino ha inoltre disposto la chiusura anticipata, a partire dalle ore 14.00 della giornata del 16.11.2023, dell’Istituto Superiore Sabatini Menna, della sede distaccata dell’Isituto Tecnico B. Focaccia, della succursale del Liceo Scientifico G.Da Procida, della sede staccata dell’Istituto R. Virtuoso. LA NOTA “Premesso che – con nota assunta al prot. ...