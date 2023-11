Sainz vince torneo di golf a Las Vegas | ma rompe il trofeo

(Di mercoledì 15 novembre 2023) "Incidente" sul green per il ferrarista Carlosche a Las, in coppia con Justin Thomas, ha sì vinto la Netflix Cup di, ma poi rotto ildurante i festeggiamenti. Gioie e dolori ...

Mani sulla testa in segno di rammarico perche in finale, in tandem con l'ex numero 1 al mondo del green, l'americano Thomas, era riuscito a sconfiggere Pierre Gasly e Tony Finau. Il trofeo ...

VIDEO - Sainz vince la Netflix Cup, ma il trofeo ha (di nuovo) vita breve Formula1 Web Magazine

Ferrari a podio con Leclerc in Messico: vince Verstappen, Sainz quarto Tuttosport

Lando Norris è uno dei piloti più popolari tra i giovani appassionati di Formula. Vuoi per la sua età ancor verde, vuoi per quel viso “da bravo ragazzo” che attira anche una buona fetta di pubblico fe ...Carlos Sainz ha vinto la prima edizione della Netflix Cup ma i festeggiamenti non sono andati esattamente come previsto ...