Sabaudia Incidente stradale lungo la Pontina | elisoccorso un ciclista 38enne

(Di mercoledì 15 novembre 2023)– Alle 7.50 di questa mattina, 15 novembre, all’altezza del chilometro 89,100 della strada statale, in direzione Latina-Terracina, undi nazionalità di indiana, di 38 anni, è stato investito da un’autovettura che procedeva in direzione Terracina. Sul posto i Carabinieri die il personale sanitario del 118 con l’intervento di un’eliambulanza. Il L'articolo Temporeale Quotidiano.

... però, dell'ultimo frammento di ferie prima del rientro a Roma di Malagò e alla sua, che ... Unche lo stesso presidente ha riassunto nell'espressione eloquente "banale", ma che ...

Incidente sulla Pontina, un ferito grave: atterra l'eliambulanza LatinaToday

Chiusa la Pontina a Sabaudia, traffico bloccato per incidente: ciclista ... Fanpage.it

Brutto incidente, l’ennesimo, a Roma. Un’intera famiglia è stata centrata in pieno da un’auto mentre attraversava la strada: tre in tutto le persone ferite, mamma, papà e figlio adolescente. Ecco cosa ...Incidente a Sabaudia, in provincia di Latina, oggi 15 novembre 2023. Strada chiusa e necessario l'intervento dell'eliambulanza.